Медведев рассказал о самом сильном увлечении Жириновского

Известный политик, основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский (1946-2022) во время рыбалки преображался из жесткого главы партии в счастливого ребенка, рассказал журналистам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, однажды он пригласил лидеров фракций на рыбалку в Завидово. Он добавил, что главы партий приняли его приглашение.

«Ну и там мы пошли на рыбалку. И Владимир Вольфович вытащил такую приличную рыбу», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза заметил, что в тот день отчетливо и ярко проявилась человеческая сторона Жириновского. Он добавил, что удивился реакции Владимира Вольфовича, который из резкого политика, позволяющего себе жесткие высказывания в ходе дискуссий, превратился в ребенка.

«У него были глаза счастливого ребенка», — констатировал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул также, что глава ЛДПР на протяжении всей своей политической карьеры преследовал исключительно цель принести пользу России. Он добавил, что даже находясь в оппозиции, политик работал на интересы своей страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Жириновский был уникальным человеком и политиком, начитанным, образованным, вносил большой вклад в развитие востоковедения в России.