Захарова обрушилась с критикой на Зеленского после удара ВСУ по Екатеринбургу

Действия президента Украины Владимира Зеленского схожи с методами террористов Джохара Дудаева.

Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удары украинских беспилотников по дому в Екатеринбурге.

«Посмотрите, как схоже действуют террористы Зеленского с террористами [Джохара] Дудаева — бьют по людям. Соответственно, те, кто Зеленского спонсирует, — спонсоры террористов и терроризма», — высказала мнение дипломат.

Утром 25 апреля на жилой дом в центре Екатеринбурга была совершена атака украинских дронов, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его данным, шесть человек обратились за медицинской помощью, одну женщину госпитализировали.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 25 апреля силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами России, в том числе над Свердловской областью, а также над Черным и Азовским морями.