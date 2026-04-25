Террористы Владимира Зеленского действуют теми же способами, что и террористы Джохара Дудаева. Это доказывает случившееся в Екатеринбурге. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Посмотрите, как схоже действуют террористы Зеленского с террористами [Джохара] Дудаева — бьют по людям. Соответственно, те, кто Зеленского спонсирует, — спонсоры террористов и терроризма», — отметила дипломат.

В субботу губернатор Свердловской области рассказал, что в центре Екатеринбурга дрон врезался в жилую многоэтажку. К медикам обратились шесть человек.