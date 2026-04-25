Мишустин раскрыл, что ему посоветовал Жириновский

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский активно давал советы начинающим и опытным политикам, многие из них оказывались полезными, рассказал журналистам глава правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости.

Глава кабмина уточнил, что однажды он, как кандидат на пост премьера, пришел в Госдуму на встречу с представителями фракций.

По его словам, члены партии ЛДПР задали ему ряд довольно-таки острых вопросов. Вместе с тем, добавил он, Жириновский не только спрашивал, но и давал полезные советы.

В частности, лидер партии отметил, что Мишустин сразу дает конкретные ответы. Он пояснил, что лучше взять паузу, заявить, что необходимо обдумать вопрос, пообещать дать поручение.

«Он давал добрые советы. Если прислушиваться к его советам, то очень много в них было полезного», — уточнил премьер.

Ранее экс-депутат Госдумы Василий Власов сообщил, что секрет сбывшихся прогнозов Жириновского кроется в аналитическом складе ума известного политика и уникальной начитанности.