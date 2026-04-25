Мишустин раскрыл, что ему посоветовал Жириновский

Илья Родин

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский активно давал советы начинающим и опытным политикам, многие из них оказывались полезными, рассказал журналистам глава правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости.

© ТАСС

Глава кабмина уточнил, что однажды он, как кандидат на пост премьера, пришел в Госдуму на встречу с представителями фракций.

По его словам, члены партии ЛДПР задали ему ряд довольно-таки острых вопросов. Вместе с тем, добавил он, Жириновский не только спрашивал, но и давал полезные советы.

В частности, лидер партии отметил, что Мишустин сразу дает конкретные ответы. Он пояснил, что лучше взять паузу, заявить, что необходимо обдумать вопрос, пообещать дать поручение.

«Он давал добрые советы. Если прислушиваться к его советам, то очень много в них было полезного», — уточнил премьер.

