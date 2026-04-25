Названа пытающаяся сорвать переговоры по Украине страна

Франция предпринимает попытки сорвать любые подвижки по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится на сайте МИД России.

Отмечается, что Франция и другие страны Евросоюза в настоящее время не участвуют в переговорном процессе по Украине.

«Более того, все действия Парижа и других европейцев направлены на срыв любых позитивных подвижек по украинскому кризису в рамках трехсторонних контактов с участием США», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Париж не предлагает конструктивный диалог по поиску взаимоприемлемых решений. Вместо этого Франция пытается внедрить инициативы, результаты которых впоследствии могут быть навязаны России в ультимативной форме. В материале подчеркивается, что подобный подход государства не имеет связи с реальностью, поэтому обречен на провал.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от западных стран систему противовоздушной обороны (ПВО) после ночного удара Вооруженных сил России по украинским объектам. По его словам, ситуация нуждается в жестких действиях.