Медведев ответил на дерзкое заявление эстонского премьера

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к симметричному ответу на инициативу премьер-министра Эстонии Кристена Михала. Эстонский политик ранее предложил обложить российские товары дополнительными пошлинами, чтобы направить эти средства на восстановление Украины.

«Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счёт которых дополнительно финансировать «восстановление» какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично», — написал Дмитрий Медведев в мессенджере "Макс".

По мнению зампреда Совбеза, российские ответные меры должны быть направлены на укрепление обороноспособности страны. Он предложил ввести дополнительные сборы на российский экспорт в страны Европейского союза, включая жизненно важные категории товаров.

«Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счёт которых финансировать российский ВПК», — пояснил Медведев.

Политик подчеркнул, что такой шаг приведет к росту цен на продовольствие в Европе, но при этом позволит России значительно расширить производство средств поражения.

«Пусть у них там дорожают продукты питания, а у нас будет больше ракет, дронов, тяжёлых управляемых планирующих бомб для СВО!» — резюмировал он.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал аргументировал свою позицию тем, что замороженных российских активов якобы недостаточно для покрытия ущерба, нанесенного Украине. По оценкам аналитиков Citi Institute, восстановление украинской экономики потребует около 600 миллиардов долларов в течение ближайшего десятилетия, что в три раза превышает годовой ВВП страны.

Читайте материал: "Зеленский позвал Россию на переговоры в Баку"