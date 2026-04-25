Медведев: Жириновский всегда отстаивал только интересы России

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский преследовал только одну цель - польза России. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в документальном фильме "Вестей" "Владимир Жириновский".

"Он понимал, какие цели он преследует. А основная цель, которую он всю жизнь преследовал, - это польза своей стране, России", - сказал Медведев.

По его словам, даже оппозиция ЛДПР нужна была России того периода. "Поскольку после краха КПСС не все даже понимали, как может существовать система в условиях нескольких партий", - сказал Медведев.

Он отметил, что Жириновский был действительно одним из сооснователей современной политической системы и ЛДПР для россиян ассоциировалась именно с его именем.

"Причем совершенно очевидно было для абсолютного большинства людей, что партия в тот период ассоциировалась прежде всего с ним. Не нужно было говорить "ЛДПР", нужно было сказать партия Жириновского. Далеко не все политические силы обладают вот такой моделью", - сказал Медведев.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия политика в 2026 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий. Всего в комитет вошли 35 человек, в том числе генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.