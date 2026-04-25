Путин объяснил сбывающиеся предсказания Жириновского

Предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского основаны на глубоком знании предмета. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводятся в документальном фильме «Владимир Жириновский», посвященном 80-летию со дня рождения политика.

Глава государства согласился, что на первый взгляд сбывающиеся прогнозы первого лидера ЛДПР могут быть удивительны.

«Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил. Он был человеком хорошо образованным и умел ясно излагать свои мысли», — пояснил Путин.

Президент также вспомнил последний разговор с Жириновским. По словам Путина, он позвонил политику в клинику, чтобы поддержать.

В последние годы стало появляться все больше предсказаний Жириновского о происходящих в стране и мире событиях. Из-за того, что многие пророчества сбылись, основателя ЛДПР стали называть Вовангой. Так, политик спрогнозировал начало специальной военной операции и проведение в России частичной мобилизации.