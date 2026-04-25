Заявления французского посла в Москве Николя де Ривьера о свободе слова во Франции не соответствуют фактам и являются «автоголом». Такое сообщение распространило в субботу российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД заявили, что не могут оставить без внимания «автогол» посла Франции в России Николя де Ривьера, которым он отметился в ходе недавнего интервью.

Посол заявил, что «во Франции мы чрезвычайно привержены свободе прессы и СМИ». По его словам, доказательством является «свободный доступ к французскому телевидению», полученный Лавровым.

В МИД РФ отметили, что Лавров действительно дал интервью «Франс Телевизьон», но после его выхода в эфир данной телекомпании устроили масштабную травлю.

«Почему же после выхода интервью с С.В.Лавровым «Франс Телевизьон» подвергся такой жесткой критике, если не сказать травле со стороны либеральных коллег не только на родине, но и в других странах «коллективного Запада»? — задались вопросом в МИД.

Там отметили, что во Франции звучали требования не давать слова Лаврову. В частности, евродепутат Луазо негодовала из-за «неправильного интервью», а член Национального собрания Мазори пожаловался на телекомпанию государственному медиарегулятору.

Другие эксперты «как по указке бросились кричать оголтелое «Позор!» государственному телевидению Франции вместо элементарной попытки хотя бы разобрать позиционные заявления С.В.Лаврова», указали в МИД.

Там добавили, что с 2022 года Париж запрещает российские СМИ и накладывает персональные санкции на журналистов. Официальный Париж активно участвует в разработке цензуры в стране и на уровне ЕС.