Президент РФ Владимир Путин в 2022 году звонил основателю партии ЛДПР в клинику, чтобы поддержать его.

Об этом глава государства рассказал в документальном фильме "Вестей" "Владимир Жириновский".

"Помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими. "Мне же еще рано уходить", - сказал он. "Я ведь еще нужен России", - рассказал Путин.

Президент отметил, что в этом и заключался характер Жириновского и его отношение к делу и стране.

"Он все мерил на то, чтобы послужить Родине", - сказал Путин.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия политика в 2026 году.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий. Всего в комитет вошли 35 человек, в том числе генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.