Депутат ГД Белик назвал профанацией слова Кошты о репарациях от России

Газета.Ru

Высказывания главы Евросовета Антониу Кошта о неких «репарациях» России Киеву являются профанацией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Он полагает, что Кошту упоминает «репарации» лишь для того, чтобы сохранить лицо.

«Его слова не более чем профанация. На самом деле, кредит Киеву в €90 млрд — это подарок, в надежде на еще год военного конфликта»,— отметил Белик, подчеркнув, что никакие деньги не помогут Украине одержать победу, о которой продолжают мечтать европейские политики-русофобы.

По его словам, основная цель Европы — максимально ослабить Россию, продолжая финансировать Киев.

22 апреля Европейский союз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России. Выделение средств на 2026–2027 годы было утверждено на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из них €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

Позднее Совет ЕС выпустил релиз, в котором утверждается, что выданный Украине кредит должен быть погашен за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» со стороны России.

