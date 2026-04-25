Путин утвердил новые правила проверки расходов чиновников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, а также членов их семей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно новым нормам, при проверке расходов должностных лиц теперь будут учитываться доходы их несовершеннолетних детей.

Также документ уточняет правила расчета совокупного дохода госслужащего. Теперь при определении общего дохода будут учитываться только те доходы супруги или супруга, которые были получены в период брака.

При этом доходы, полученные до вступления в брак, в расчет включаться не будут. Однако их можно будет указать в декларации как источник средств для крупных приобретений, включая земельные участки, недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые финансовые активы и цифровую валюту.

Кроме того, закон освобождает от контроля за соответствием расходов сделки, совершенные должностным лицом до назначения на должность, а также сделки его супруги или супруга, заключенные до регистрации брака.

Ранее в России ввели меры контроля за банковскими переводами для борьбы с серыми доходами.