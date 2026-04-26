Делегация от России полетит на встречу с участием Великобритании и Франции

Москва озабочена новым взглядом, которого стали придерживаться западные страны по поводу роли и места ядерного оружия в мире. Об этом сообщил РИА Новости глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. Уточняется, что 11-я конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) состоится в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая. Белоусов отметил, что сейчас целый ряд моментов вызывает у РФ в контексте ДНЯО серьезную озабоченность. "Речь, прежде всего, идет о тенденции, которая уже в скором времени может принять лавинообразный характер, а именно о повальном декларировании целым рядом государств – в основном из лагеря "коллективного Запада" – так сказать, нового взгляда на роль и место ядерного оружия", - подчеркнул посол. Дипломат добавил: в западных государствах все чаще заявляют о возможности размещения на территории неядерных стран ЯО, а также о схемах совместных ядерных миссий НАТО. До этого инициатива Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия вызвала жесткую реакцию в Москве: российские официальные лица предупредили, что такие шаги будут учитываться в военном планировании и могут повысить риски для Хельсинки. Эксперты при этом расходятся в оценках — от политического сигнала до сценария с реальными стратегическими последствиями. Чем грозит эта дискуссия и какие последствия она может иметь — в материале "Газеты.Ru".