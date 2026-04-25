Делегация от России полетит на встречу с участием Великобритании и Франции

В Нью-Йорке запланирована встреча экспертов государств «ядерной пятерки» с участием России, США, Китая, Великобритании, и Франции. Об этом журналистам РИА Новости сообщил глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Белоусов.

Уточняется, что встреча стран должна пройти на полях обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Соответствующее согласование ведется, но пока не завершено», — добавил дипломат.

Как заявил Белоусов, формат «ядерной пятерки» изначально создавался для обсуждения вопросов, которые входили в повестку дня обзорного процесса ДНЯО. Подобные конференции — естественная площадка для контактов между пятью ключевыми ядерными державами.

«На окончательные понимания по организационным модальностям и содержательному наполнению таких контактов страны-участницы данного формата выходят в рабочем порядке непосредственно накануне соответствующих мероприятий с учетом всех привходящих факторов и актуальных реалий», — объяснил собеседник.

Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия ДНЯО состоится в Нью-Йорке. Она будет работать в период с 27 апреля по 22 мая.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что наращивание Британией и Францией их ядерных сил ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений.