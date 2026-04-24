Лавров выступил с предупреждением о США

Последствия действий США и Израиля в конфликте на Ближнем Востоке будут «аукаться» еще очень долго. Об этом Сергей Лавров в интервью «Общественному телевидению России».

«Последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, — тяжелейшие», — сказал он.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет признался, что приказывал армии США жестко действовать во время боевых действий в Иране.

Тем временем стало известно, что целью новых возможных ударов США по Ирану в случае прекращения перемирия могут стать отдельные иранские военные лидеры, среди которых командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Ахмад Вахиди.