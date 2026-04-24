Лавров высказался о красных линиях по Украине

Россия давно обозначила красные линии по Украине, говорить об их прояснении смешно. Об этом РФ Сергей Лавров в интервью «Общественному телевидению России».

Так он прокомментировал высказывания некоторых европейских политиков о необходимости на «каком-то этапе» разговаривать с Москвой, «чтобы прояснить ее красные линии и показать свои».

«Это просто несерьезно. Говорить, что им надо прояснить наши красные линии, — смешно. Они давно были обозначены», — отметил министр.

Ранее Лавров сообщил, что конкретных инициатив по урегулированию конфликта на Украине сейчас не наблюдается. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают выполнение задач специальной военной операции.