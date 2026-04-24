Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что французские журналисты столкнулись с травлей во Франции после интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат сочла поразительными слова посла Франции в Москве Николя де Ривьера о том, что французские журналисты могут говорить с кем угодно.

«Как же они могут брать интервью у российских представителей, когда потом они еще пару недель должны оправдываться перед всеми во Франции, агрессивно настроенными якобы общественными деятелями, за которыми мы знаем, кто стоит», — отметила она.

Кроме того, Захарова указала, что на днях группа сотрудников СМИ из Франции увидела насильственную мобилизацию украинцев.

«Получит ли снятый французскими журналистами вот этот материал документальный <...> какой-нибудь международный приз за свободу?» — задалась дипломат вопросом.

Французы снимали документальный фильм про массовое дезертирство, однако при этом водитель и переводчик были задержаны.

Ранее стало известно, что французский журналист Боке подвергся пыткам во Франции из-за репортажей из Донбасса.