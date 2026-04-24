Лавров: Запад использует киевский режим как «геополитический таран»
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили России «открытую войну» и используют киевский режим как инструмент давления.
По его словам, после создания ООН и ОБСЕ, а также после распада СССР перспективы сосуществования и сотрудничества с западными странами Москве казались реалистичными. Однако, как отметил министр, «всё это ушло в небытие».
Он добавил, что «киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана».
Кроме того, глава МИД России заявил, что политика стран коллективного Запада представляет основную угрозу международной безопасности.