Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили России «открытую войну» и используют киевский режим как инструмент давления.

По его словам, после создания ООН и ОБСЕ, а также после распада СССР перспективы сосуществования и сотрудничества с западными странами Москве казались реалистичными. Однако, как отметил министр, «всё это ушло в небытие».

«Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве «наконечника» используется киевский режим», — сказал Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций.

Он добавил, что «киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана».

Кроме того, глава МИД России заявил, что политика стран коллективного Запада представляет основную угрозу международной безопасности.