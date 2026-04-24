Журналистов во Франции затравили после интервью с Лавровым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что во Франции устроили травлю журналистов, которые взяли интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом она отреагировала на слова посла Франции в Москве Николя де Ривьера, который заявил о том, что французские журналисты свободны говорить с кем угодно. Как заявила Захарова, этим журналистом пришлось «пару недель оправдываться».

«Да как же они могут брать интервью у российских представителей, когда потом они еще пару недель должны оправдываться перед всеми во Франции, вот этими агрессивно настроенными якобы общественными деятелями, за которыми мы, конечно, знаем, кто стоит, в том, что они просто задали вопрос», — заявила она.

Помимо этого Захарова добавила, что ранее группа французских работников прессы стала свидетелями принудительной мобилизации на Украине.

«Интересно, получит ли снятый французскими журналистами вот этот материал документальный <...> какой-нибудь международный приз за свободу или достоверность?» — добавила она.

