Сенатор Волошин: санкции ЕС создают лишь видимость давления

Сенатор от ДНР Александр Волошин прокомментировал введение нового пакета антироссийских санкций Евросоюза.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что ограничения не приносят ожидаемого результата.

«Очередной, уже 20-й пакет санкций наглядно показывает, насколько отчаянны и бесполезны попытки Европы… сохранить лицо там, где давно уже нет никакого влияния на происходящее», — сказал Волошин.

Он добавил, что новые ограничения носят разрозненный характер и создают лишь видимость активной деятельности.

В свою очередь, доктор экономических наук Алексей Зубец в эфире радио «Комсомольская правда» отметил, что санкционная политика ЕС используется как инструмент консолидации и перераспределения средств.

«На сегодняшний день «зелёная повестка» как способ консолидации Евросоюза весь исчерпан, про него уже забыли. И единственная тема, вокруг которой может консолидироваться Евросоюз — это состояние России, с одной стороны. С другой — это источник денег», — считает Зубец.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия примет жёсткие ответные меры на 20-й пакет санкций ЕС.

Дипломат также назвала самоубийственными ограничения ЕС на экспорт углеводородов.