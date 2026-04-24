Сенатор Волошин: санкции ЕС создают лишь видимость давления
Сенатор от ДНР Александр Волошин прокомментировал введение нового пакета антироссийских санкций Евросоюза.
В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что ограничения не приносят ожидаемого результата.
«Очередной, уже 20-й пакет санкций наглядно показывает, насколько отчаянны и бесполезны попытки Европы… сохранить лицо там, где давно уже нет никакого влияния на происходящее», — сказал Волошин.
Он добавил, что новые ограничения носят разрозненный характер и создают лишь видимость активной деятельности.
В свою очередь, доктор экономических наук Алексей Зубец в эфире радио «Комсомольская правда» отметил, что санкционная политика ЕС используется как инструмент консолидации и перераспределения средств.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия примет жёсткие ответные меры на 20-й пакет санкций ЕС.
Дипломат также назвала самоубийственными ограничения ЕС на экспорт углеводородов.