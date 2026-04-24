Министр ЖКХ Крыма подал в отставку

Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко подал в отставку по собственному желанию, сообщил глава региона Сергей Аксенов в "Максе". Он подписал указ об освобождении министра от должности.

Министр ЖКХ написал заявление об увольнении. Указ об освобождении Щегленко от госдолжности опубликован на официальном портале правительства Крыма. Причины отставки не раскрываются.

48-летний Щегленко возглавил региональное министерство в сентябре 2024 года. До назначения он работал главой администрации Ленинского района республики.