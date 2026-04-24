В Госдуме объяснили, почему Киев пытается отомстить Роскомнадзору

Киев организовал атаки на Роскомнадзор в попытке отомстить за то, что ведомство не дает украинским мошенникам зарабатывать на россиянах.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Выбор целей теракта, который пыталась организовать украинская сторона, объясняется тем, что Роскомнадзор вместе с другими профильными ведомствами создает в России цифровой заслон от украинских мошенников», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что, по данным СПЧ, только в 2024 году телефонные мошенники украли у граждан России около 300 млрд рублей. Причем подавляющее большинство звонков поступило именно из Украины.

Кроме того, по его словам, такие атаки направлены на дестабилизацию российского общества.

24 апреля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на руководителей Роскомнадзора: группу из семи человек задержали в четырех городах при подготовке подрыва автомобиля с помощью самодельного взрывного устройства. Предполагаемого лидера ячейки застрелили, когда он пытался оказать сопротивление. Что известно о сорванном теракте, задержаниях и версии ФСБ — в материале «Газеты.Ru».