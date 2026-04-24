Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков поделился наблюдениями о современной европейской политической элите. В беседе с журналистами он охарактеризовал действующее поколение зарубежных управленцев как преимущественно безликое. При этом представитель Кремля подчеркнул, что отсутствие ярких индивидуальностей не является тотальным, пишет URA.RU.

По словам Пескова, харизматичные и неординарные политики встречаются повсеместно, просто они не всегда находятся на первых ролях. Он провел параллель с российским опытом, заметив, что в каждой стране есть свои фигуры, подобные Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Такие личности, по мнению спикера, способны встряхивать устоявшийся политический ландшафт.

Заявление прозвучало в день открытия в Москве тематической экспозиции «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения легендарного политика, основателя Либерально-демократической партии России. Мероприятие собрало множество посетителей и высоких гостей.

Центральным событием открытия стало прибытие президента России Владимира Путина. Глава государства осмотрел экспозицию, посвящённую жизни и деятельности яркого политика, оставившего заметный след в новейшей российской истории. Выставка призвана показать не только биографию отдельного человека, но и преемственность традиций партии, основанной почти четыре десятилетия назад.