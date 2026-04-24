Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, давно пора называть "низким представителем".

Отвечая на вопрос о вмешательстве Брюсселя во внутриполитические процессы Сербии, российский дипломат заметила, что ЕС "под предлогом соблюдения условий для сближения" лишает самостоятельности суверенные государства.

Захарова задала вопрос Берлину

Захарова считает, что брюссельские чиновники расширяют объединение не ради благополучия новых стран-членов, а ради своих корыстных интересов. По словам представителя МИД РФ, они сами признают, что расширение ЕС для них «геополитический инструмент». Об этом «прямо заявил высокий представитель ЕС… Кая Каллас». Судя по заявлениям европейского дипломата, Каллас давно уже надо называть «низкий представитель», заключила Захарова.