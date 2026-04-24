В Кремле ответили на обвинения Польши

Обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России являются явным проявлением «русофобии и оголтелого милитаризма».

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы оставляем это все без реакции. Мы видим всплеск милитаризма, оголтелого милитаризма, русофобии. Это все одно из проявлений», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Туск обвинил Россию в якобы выстраивании планов по нападению на страну-участницу НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ложью и бредом утверждения о возможном нападении России на Европу. «Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам», — подчеркнул российский лидер.