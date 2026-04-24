Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите G20 в США будет что обсуждать с учётом нарастающих кризисов.

«Судя по всему, с учётом тех кризисов, которые сейчас нарастают и зарождаются, к моменту проведения саммита будет много о чём говорить», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Ранее издание The Washington Post писало, что президент США Дональд Трамп планирует пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

Глава Белого дома заявил, что приезд Путина на саммит G20 был бы очень полезен.