В МИД ответили на грубое высказывание спикера парламента Молдавии о после России

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала спикера парламента Молдавии Игоря Гроссу, предложившего российскому послу в республике Олегу Озерову «погулять». Ее слова приводит РИА Новости.

«Можно применить схожую лексику к председателю парламента Молдавии Игорю Гросу. Пусть он тоже где-нибудь там погуляет», — сказала дипломат, подчеркнув, что Озеров будет продолжать работать.

Так она прокомментировала высказывание Гроссу о том, что Молдавия не будет высылать посла России, и тот может пока «погулять».

Ранее Захарова раскритиковала решение Молдавии о выходе из СНГ, заявив, что оно является цинизмом. По ее словам, за этим просматривается попытка окончательно дистанцироваться от России.