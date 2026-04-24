Захарова оценила слова главы ВС Бельгии о признании Россией выдуманной республики

Глава Вооруженных сил (ВС) Бельгии Фредерик Вансина пытается оправдать милитаризацию Европы вбросами о мнимой российской угрозе. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его заявления о якобы признании Россией некой «Нарвской народной республики» в Эстонии.

«Смысл подобных пассажей очевиден: они нужны лишь для того чтобы под предлогом российской угрозы оправдать финансовые вливания в милитаризацию Европы», — отметила дипломат.

Она назвала заявление Вансины о несуществующей республике дезинформацией и откровенной ложью.

Захарова подчеркнула, что руководство Бельгии не может объяснить гражданам необходимость военных трат, поэтому вынуждено придумывать внешнюю угрозу.

«Хочется спросить что он употреблял накануне этого интервью», — добавила представитель МИД России, усомнившись в компетентности и адекватности бельгийского военачальника.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях за последние месяцы появилось несколько сообществ так называемых народных республик, которые связаны с различными прибалтийскими городами (в частности, с Нарвой и Клайпедой). В этих группах состоит всего несколько десятков человек, они публикуют фотографии населенных пунктов с выдуманной ими же символикой: флагами, гербами, паспортами «республик». При этом неизвестно, кто стоит за созданием этих сообществ.