Почему отношения США и России «поставлены на паузу»

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что двусторонние переговоры России и США оказались «поставлены на паузу», поскольку украинский кризис пока не урегулирован. Об этом сообщает News.ru.

По словам Дудакова, хотя США пытались оказать давление на офис Владимира Зеленского, это ни к чему не привело. Политолог заявил, что в Киеве опасаются признавать территориальные потери.

«В этой связи, пока конфликт на Украине продолжается, сложно говорить о нормализации взаимоотношений с Соединенными Штатами», - подчеркнул Дудаков.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что стратегический диалог Москвы с администрацией президента США Дональда Трампа «назрел». Лавров отмечал, что этот диалог еще не начался, но Москва для него открыта.