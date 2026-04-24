Япония пообещала России не поставлять оружие на Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга сделала заявление о японо-российских контактах по вопросам военных поставок. По ее словам, Москве удалось получить от Токио важные дипломатические гарантии, касающиеся экспорта вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнила дипломат, японские власти заверили российскую сторону в том, что поставляемое ими оружие и продукция двойного назначения не попадут в зоны вооружённых конфликтов. Особо подчеркивается, что этот запрет распространяется и на Украину. Заверения были переданы по официальным дипломатическим каналам.

Таким образом, Япония, которая в последнее время активизировала свою военную политику и расширяет экспортные возможности, тем не менее, дала понять, что не намерена напрямую участвовать в эскалации украинского кризиса. Это может быть связано с ее сложными отношениями с другими соседями, в первую очередь с Китаем и КНДР.

Захарова подчеркнула, что Россия внимательно следит за соблюдением японской стороной этих обязательств. Любые нарушения будут иметь серьёзные последствия для двусторонних отношений, подчеркнула она. Москва рассчитывает, что Токио будет неукоснительно следовать своим обещаниям.

Напомним, что ранее Япония принимала участие в антироссийских санкциях, но прямых поставок летального оружия Киеву не осуществляла. Полученные заверения являются важным сигналом о сохранении определённых «красных линий» в позиции Токио. Остается, однако, вопрос о возможном реэкспорте японской продукции через третьи страны.