Захарова вспомнила историю руководителя «Укрпочты», говоря о детях Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский сознательно держит своих детей как можно дальше от родины, и этот порядок вещей не изменится никогда. Свое заявление она сделала во время брифинга в пятницу.

Дипломат прибегла к аналогии с руководством «Укрпочты». Она отметила, что глава киевского режима уже открыто признался, что отправил семью в США, объяснив это нежеланием заставлять родных страдать от реалий внутриукраинской жизни.

«Я привела в пример цитату руководителя "Укрпочты", который сказал, что вывез свою семью в США, потому что негоже семье украинской элиты страдать от того, что там происходит. А где дети Зеленского? Да он их никогда в жизни не подпустит к Украине. Никогда», — заявила Захарова

Российский дипломат добавила, что наследники Зеленского все время будут находиться где-то в Лондоне или Израиле, но точно не на Украине.