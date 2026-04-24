Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о «большой мобилизации» в России направлены на оправдание действий Вооруженных сил Украины и сохранение поддержки со стороны Запада.

— Зачем он это делает? Во-первых, потому что происходит чудовищная «могилизация» граждан Украины силами их людоловов, — сказала Захарова.

Подобные заявления, по мнению российской стороны, призваны отвлечь внимание от ситуации внутри Украины. Захарова утверждает, что руководство страны проводит масштабную мобилизацию граждан.

Она также отметила, что, по ее оценке, подобная риторика используется для объяснения украинскому обществу причин происходящего и участия граждан в боевых действиях, передает Ura.Ru.

Ранее украинские СМИ сообщали, что местные военкомы открыли огонь по машине гражданских во время попытки насильной мобилизации. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что инцидент со стрельбой в Киеве свидетельствует о кризисе власти.

Кроме того, сотрудники ТЦК избили и облили содержимым перцового баллончика 16-летнего подростка в Одессе.