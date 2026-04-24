Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что 21-й пакет санкций против России не сможет серьезно навредить стране. Об этом депутат рассказал News.ru.

Евросоюз 23 апреля утвердил 20-й пакет санкций против России. Его планировалось ввести еще 24 февраля, но Венгрия блокировала санкции (вместе с предоставлением кредита Украине). Под санкции, в частности, попали нефтяные танкеры, еще 20 российских банков и российские криптоплатформы.

На следующий день, 24 апреля, главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила о начале работы на 21-м пакетом санкций. Она призвала пересмотреть «красные линии» в вопросе санкций и «подумать, что еще можно сделать».

«Я не знаю, что это даст Евросоюзу. Всё пустое», - так заявления Каллас прокомментировал Чепа.

По его словам, санкции «давно не работают», и это признают даже в Европе. Депутат предположил, что разработкой санкций европейские чиновники пытаются показать, что «хоть чем-то занимаются на своих должностях».