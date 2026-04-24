В Госдуме объяснили необычную атаку ВСУ на Россию

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 24 апреля могло взять тактическую паузу, чтобы придержать ресурсы для подготовки более массированного удара, предположил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 24 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили лишь 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атаке подверглись пять субъектов федерации — Крым, Белгородская, Брянская, Воронежская и Ростовская области.

Депутат отметил, что прошедшей ночью погода была нелетная — сильный порывистый ветер и заморозки сделали применение легких дронов технически рискованным, и это напрямую сказалось на количестве атак. Кроме того, продолжил он, сказываются накопившиеся у Украины производственные и кадровые трудности. Журавлев добавил, что острый дефицит мини-реактивных двигателей, критическая зависимость от импортных батарей и оптоволокна, цены на которое местами выросли в сотни раз — все это ограничивает масштабы.

«Не стоит исключать и тактическую паузу: командование ВСУ могло сознательно придержать ресурсы для подготовки более массированного удара или сосредоточиться на точечных целях», — заключил парламентарий.

Вплоть до 24 апреля ВСУ каждую ночь выпускали по территории России несколько десятков БПЛА, нередко их было более сотни. Исходя из этих данных авторы канала «Архангел спецназа» делали вывод, что у Украины нет проблем с производством БПЛА и требующимися для этого мощностями.