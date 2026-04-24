Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга раскрыла детали резонансной ситуации, сложившейся во Франции вокруг журналистов, взявших интервью у главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. По словам Захаровой, репортеры столкнулись с жесткой общественной травлей на родине после публикации материала, что ставит под сомнение декларируемые Парижем принципы свободы слова.

Комментируя ситуацию, дипломат напомнила, что разговор с министром состоялся несколько месяцев назад. Журналисты, как подчеркнула Захарова, действовали в рамках профессиональной этики: они задали все интересовавшие их вопросы, включая самые острые темы, которые были у них на повестке, и подготовили объективный репортаж, выпустив интервью в эфир.

Но сразу после публикации материала сотрудники СМИ подверглись ожесточенным нападкам внутри Франции. Представитель МИД РФ отметила, что травля велась со стороны агрессивно настроенных общественных деятелей, за которыми, по убеждению Москвы, стоят определенные влиятельные силы.

Захарова обратила внимание на разительное противоречие между реальной ситуацией и заявлениями официального Парижа. Поводом для критики послужили недавние слова посла Франции в России Николя де Ривьера, который утверждал, что именно во Франции существует подлинная свобода слова, приводя в пример возможность французских журналистов беспрепятственно брать интервью у российских официальных лиц. «Да как же они могут брать интервью у российских представителей, когда потом они еще пару недель должны оправдываться перед всеми во Франции… в том, что они просто задали вопрос?» — с иронией резюмировала Мария Захарова.

По мнению российского дипломата, эта ситуация является наглядной демонстрацией двойных стандартов. С одной стороны, на Западе публично декларируется приверженность плюрализму мнений, а с другой — любая попытка донести до аудитории альтернативную точку зрения, особенно из России, жестко пресекается через общественное давление и кампании запугивания.

Захарова привела этот случай как доказательство того, что в современных европейских странах настоящая свобода прессы все чаще приносится в жертву политической конъюнктуре и русофобским настроениям. Журналистам приходится оправдываться не за недостоверность фактов или нарушение законов, а за сам факт диалога с российским министром, что, по словам Захаровой, абсурдно и показательно.