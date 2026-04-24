Захарова заявила о противоречии Европы в вопросе мира на Украине

Европейские страны хотят участвовать в переговорах между Россией, Украиной и США по урегулированию конфликта, но сами подливают масло в огонь.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Европейцы продолжают выклянчивать себе место за столом переговоров якобы для урегулирования конфликта», — сказала Захарова.

По ее словам, нельзя «одной рукой подливать масло в огонь, а другой звонить во все колокола», требуя места за столом переговоров. Это противоречит друг другу, добавила дипломат.

24 апреля спикер украинского МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина очень тесно взаимодействует со своими европейскими партнерами и информирует их о ходе переговоров. По его словам, украинская сторона координирует позицию с союзниками, «прежде чем на эти переговоры заходим», чтобы у них не было ощущение, что они вычеркнуты из переговоров.