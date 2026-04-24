Дмитриев посоветовал Туску запастись авиакеросином для поездки в Москву

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал премьер-министру Польши Дональду Туску запастись авиакеросином для поездки в Москву за топливом.

Дмитриев написал в соцсети: «Увидимся через два месяца, когда вы приедете в Россию просить об энергоресурсах. Пожалуйста, запаситесь достаточным количеством авиатоплива для перелета».

Такое заявление стало ответом на публикацию Туска в соцсети об отсутствии представителей России на неформальной встрече лидеров Европейского совета.

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Уильям Уолш также отмечал, что к концу мая в регионе возможны отмены авиарейсов из-за нехватки авиатоплива, что уже фиксируется в некоторых странах Азии.

Причиной возможного дефицита топлива называют резкое сокращение судоходства через Ормузский пролив из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Через этот пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предрек Европе полную нехватку авиационного топлива. Канцлер Германии Фридрих Мерц решил созвать Национальный совет безопасности для обсуждения топливного кризиса. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал полное исчерпание запасов горючего в Евросоюзе к 20 апреля.