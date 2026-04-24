Захарова заявила о возрастающих угрозах для ЗАЭС и АЭС «Бушер»

Угроза безопасности российских ядерных объектов, в первую очередь Запорожской АЭС и иранской АЭС «Бушер», становится все более острой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Мы видим все более возрастающие физические угрозы в отношении ядерных объектов. В первую очередь, конечно, ЗАЭС, «Бушер», – подчеркнула она во время брифинга в пятницу.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил об эвакуации более 600 российских сотрудников с АЭС «Бушер» после начала ударов по территории Ирана. По его словам, ситуация на станции требует принятия дополнительных мер безопасности для персонала.

Госкорпорация «Росатом» завершила эвакуацию более 600 российских специалистов с иранской АЭС «Бушер».

Министерство иностранных дел России предупредило об опасности масштабной радиологической катастрофы из-за атак на станцию.

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил об усилении ударов Украины по району ЗАЭС.