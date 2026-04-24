Захарова заявила о возрастающих угрозах для ЗАЭС и АЭС «Бушер»
Угроза безопасности российских ядерных объектов, в первую очередь Запорожской АЭС и иранской АЭС «Бушер», становится все более острой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».
«Мы видим все более возрастающие физические угрозы в отношении ядерных объектов. В первую очередь, конечно, ЗАЭС, «Бушер», – подчеркнула она во время брифинга в пятницу.
Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил об эвакуации более 600 российских сотрудников с АЭС «Бушер» после начала ударов по территории Ирана. По его словам, ситуация на станции требует принятия дополнительных мер безопасности для персонала.
Министерство иностранных дел России предупредило об опасности масштабной радиологической катастрофы из-за атак на станцию.
Гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил об усилении ударов Украины по району ЗАЭС.