Захарова пренебрежительно отозвалась о Зеленском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Владимир Зеленский является неучем.

Реплика Захаровой прозвучала после слов Зеленского о якобы стремлении России "втянуть ближайших союзников в боевые действия" против Украины.

"То, что он неуч, всем понятно, но на кого это рассчитано?" - сказала Захарова в ходе брифинга.

Она заявила, что РФ "только и делала, что призывала ЕС, в том числе, и НАТО выстраивать общую неделимую безопасность".

Также Захарова сказала, что выстраивать безопасность в Европе, по логике Зеленского, можно только с позиции силы.