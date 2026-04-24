Захарова сравнила георгиевскую ленту со святой водой против нечисти
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала агрессивное отношение недружественных стран к акции «Георгиевская ленточка», сравнив действие этого символа Победы со святой водой.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отношение недружественных стран к акции «Георгиевская ленточка», передает РИА «Новости».
Она сравнила символ Победы в Великой Отечественной войне со святой водой, отметив, что агрессивная реакция зарубежных государств проявляется, несмотря на безобидность самой ленты.
Она подчеркнула, что акция объединяет россиян по всему миру и не несет в себе неуважения.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года и стартовала как продолжение проекта «Наша победа. День за днем». В рамках инициативы был оцифрован архив Совинформбюро и собраны сотни историй о войне. Слоган «Я помню. Я горжусь» стал визитной карточкой акции.
Захарова анонсировала проведение акции «Георгиевская ленточка» в десятках стран мира.
Движение «Волонтеры Победы» начало раздачу этих символов памяти в 89 регионах России и за рубежом.