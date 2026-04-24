Захарова сравнила георгиевскую ленту со святой водой против нечисти

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала агрессивное отношение недружественных стран к акции «Георгиевская ленточка», сравнив действие этого символа Победы со святой водой.

Она сравнила символ Победы в Великой Отечественной войне со святой водой, отметив, что агрессивная реакция зарубежных государств проявляется, несмотря на безобидность самой ленты.

«Это можно сравнить, на мой взгляд, действительно, со святой водой. Ничего плохого она не делает, но как только она на нечисть попадает, она начинает, эта нечисть, шипеть и уползать», – заявила Захарова во время брифинга в Ижевске.

Она подчеркнула, что акция объединяет россиян по всему миру и не несет в себе неуважения.

Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года и стартовала как продолжение проекта «Наша победа. День за днем». В рамках инициативы был оцифрован архив Совинформбюро и собраны сотни историй о войне. Слоган «Я помню. Я горжусь» стал визитной карточкой акции.

Захарова анонсировала проведение акции «Георгиевская ленточка» в десятках стран мира.

Движение «Волонтеры Победы» начало раздачу этих символов памяти в 89 регионах России и за рубежом.