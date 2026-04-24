МИД РФ: Европа напрямую участвует в войне с Россией

Мирошник: производства оружия для Киева в третьих странах станут целями РФ

Производства оружия в европейских странах будут расцениваться как военные цели России. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, Минобороны России предупредило, что на территории Италии, Великобритании, Германии и ряда других государств открыто были созданы такого рода производства, а это означает, что они «являются напрямую участниками этого процесса».

«Мы точно понимаем, что эти производства с участием Украины и производящие вооружение для Украины являются военными целями», — добавил он.

15 апреля оборонное ведомство России раскрыло, в каких странах Европы производят дроны для Вооруженных сил Украины. По данным МО, предприятия по производству БПЛА нашли в том числе в Великобритании, Германии, Дании, Латвии и еще четырех странах. В Европе, а также в Израиле и Турции производят комплектующие для беспилотников, добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что расценивают такое решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации на всем Европейском континенте и «ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины».