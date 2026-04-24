Путин высказался о геноциде армян

Политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет оправдания, подчеркнул российский президент Владимир Путин в приветствии участникам памятных мероприятий, посвящённых 111-й годовщине геноцида армян.

Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что катастрофические последствия геноцида армян убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия.

Путин подчеркнул, что международное сообщество должно объединить усилия, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян осудил сожжение флага Турции на традиционном факельном шествии в Ереване в преддверии Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи.