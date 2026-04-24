Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила о тревожной тенденции в Европе. По поступающим данным, украинские радикальные элементы, проживающие в странах Евросоюза, активно занимаются сбором личной информации о российских гражданах. Эти действия вызывают серьезную обеспокоенность у наших соотечественников, которые жалуются на психологическое давление. Подробностями делится РИА Новости.

Как уточнила дипломат, на основе собранных сведений злоумышленники формируют так называемые «черные списки». Затем они публикуют в интернете персональные данные россиян, включая их фотографии, домашние адреса и другую конфиденциальную информацию. Для этого используются специально созданные ресурсы, что делает данные доступными для неограниченного круга лиц.

По словам Захаровой, подобное распространение личной информации напрямую создает угрозу безопасности российских граждан за рубежом. Особенно тревожным это выглядит на фоне регулярных заявлений киевского режима, содержащих угрозы в адрес мирного населения России. Дипломат подчеркнула, что у Москвы нет иллюзий относительно целей этой деятельности.

Речь идет не о безобидных опросах или социологических исследованиях. По мнению представителя МИД, истинная цель таких действий - запугивание, шантаж и психологическое давление на россиян. Захарова назвала эти методы «фирменным почерком» верхушки киевского режима, который пытается распространить свою агрессивную политику и на европейскую территорию.

В завершение официальный представитель внешнеполитического ведомства призвала обратить внимание международного сообщества на эти факты. Россия будет продолжать мониторить ситуацию и защищать права своих граждан, где бы они ни находились. Вопрос безопасности соотечественников остается одним из приоритетов.