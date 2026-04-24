Токио заинтересован в том, чтобы сдвинуть с мёртвой точки диалог с Москвой по Курилам и реализацию связанных с ними совместных проектов, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в ходе заседания профильного комитета верхней палаты японского парламента.

Он отметил, что после начала конфликта на Украине российско-японские отношения оказались в крайне сложном состоянии, и обсуждение этих вопросов фактически остановились.

«Это вызывает большое сожаление, и мы хотели бы каким-то образом найти возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — цитирует его РИА Новости.

Мотэги напомнил, что одним из приоритетов Токио остаётся возобновление поездок бывших жителей на южные Курильские острова и связанных с этим инициатив.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что территориальная принадлежность Курил не должна вызывать сомнений ни у кого.