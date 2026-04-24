Россия предупредила о готовности защищать свои интересы в Арктике

Россия готова в случае необходимости использовать все средства для защиты своей безопасности в Арктическом регионе. Об этом в ходе интервью для портала Arctic.ru заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он отметил, что в нынешней ситуации было бы наивно рассчитывать на добропорядочность «арктических соседей».

«Поэтому наша страна готова отстаивать свои интересы и защищать свою безопасность в Арктическом регионе при любых сценариях развития событий и использовать для этого все имеющиеся в нашем распоряжении политические, дипломатические, экономические, а в случае необходимости и силовые средства», — сказал дипломат.

В то же время Грушко рассказал, что военная деятельность России в Заполярье носит исключительно оборонительный характер. По его словам, наблюдаемая в последние годы модернизация российской инфраструктуры в Арктике свидетельствует о растущем внимании страны к вопросам развития заполярных территорий. Эта деятельность не представляет ни для кого угрозы, подчеркнул заместитель главы МИД.

«[Она] направлена, в том числе, на поддержку хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения местного населения», — пояснил он.

23 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о стратегическом значении Арктического региона для дальнейшего развития экономики страны и обеспечения ее суверенитета. Кроме того, глава государства отметил возрастающее значение Арктики в мировой экономике и геополитике, особо выделив ее потенциал для формирования эффективных логистических маршрутов.