В Госдуме раскрыли, зачем Киев охотился на руководство Роскомнадзора

Киев готовил теракт против Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и сорвать работу по созданию безопасного цифрового пространства для граждан РФ.

Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта — месть Киева за военные поражения», — считает парламентарий.

Он призвал усилить борьбу с попытками влиять на россиян извне в информационной среде.

24 апреля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на руководителей Роскомнадзора: группу из семи человек задержали в четырех городах при подготовке подрыва автомобиля с помощью самодельного взрывного устройства. Предполагаемого лидера ячейки застрелили, когда он пытался оказать сопротивление. Что известно о сорванном теракте, задержаниях и версии ФСБ — в материале «Газеты.Ru».