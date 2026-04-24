Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала 20-й пакет санкций Евросоюза против России, обратившись к телеведущему Владимиру Соловьеву.

Комментарий она оставила в своих соцсетях.

«Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», — указала дипломат.

Ранее, 23 апреля, Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций в отношении РФ ввел ограничительные меры против российского певца Тимура Юнусова (Тимати), директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, гендиректора Мариупольского драматического театра Игоря Солонина, боксера Федора Чудинова и других деятелей.

Также рестрикции Брюсселя коснулись начальника войск радиохимической, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-майора Алексея Ртищева и генерального конструктора концерна «Калашников» Владимира Лепина.

Среди организаций ЕС внес в санкционный список и российские нефтяные компании «Башнефть», а также «Славнефть». Также в перечень попал ряд перерабатывающих предприятий (НПЗ).

Кроме того, в 20-м пакете санкций ЕС содержится запрет на проведение транзакций в 20 российских банках. Также Брюссель вводит запрет на транзакции с участием четырех финансовых учреждений в третьих странах за обход санкций ЕС или связь с российской сетью обмена банковскими сообщениями.

Вместе с тем, Евросоюз одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро. О том, насколько реальной будет эта европомощь Киеву и как эти решения могут отразиться на России и на странах ЕС, рассказал «Парламентской газеты» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.