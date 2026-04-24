Полномочный представитель президента России в УрФо, герой ДНР Артём Жога, в интервью RT заявил, что украинское правительство, а также его западные кураторы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине.

Также он выразил мнение, что Владимир Зеленский не является независимым политиком и полностью контролируется Западом.

«Зеленский — это не самостоятельная единица. Хоть он и пытается проявить себя как самостоятельный политик, но это не так. Есть люди из других стран западного направления, которые заинтересованы в продолжении конфликта, в очаге напряжённости на границах России. Они будут максимально тормозить переговорный процесс», — заявил RT Жога.

По его мнению, подписание мирного договора может инициировать в западных странах ряд расследований, связанных с финансированием ВСУ и Украины.

Жога не исключает, что некотрые политики предстанут перед судом, за хищения, растраты и превышение должностных полномочий.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает быть готовой к переговорам с США по Украине.