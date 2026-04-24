В МИД России указали на бессмысленность санкций Евросоюза

В антироссийских санкциях Евросоюза нет никакого смысла, так как рестрикции никак не повлияют на политику Москвы. На это указал замглавы МИД России Александр Грушко, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат пояснил, что Россия — самодостаточная и самостоятельная страна, так что санкции — это негодный инструмент. Однако, отметил Грушко, Евросоюз продолжает их вводить, пытаясь повлиять на действия Москвы на международной арене.

«Они [санкции] в этом смысле бессмысленны», — добавил он.

Ранее Грушко призвал ЕС задуматься об ущербе от конфликта на Ближнем Востоке вместо того, чтобы пытаться навредить России.