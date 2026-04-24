Спецпредставитель Путина прокомментировал публикацию о возвращении военной мощи Германии

Спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию газеты Financial Times о возвращении военной мощи Германии, удивившись такой риторике. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

«Учитывая историю Второй мировой войны, кто бы мог представить себе такой британский заголовок?» — задал риторический вопрос Дмитриев.

Ранее чиновник задался вопросом, как Евросоюз после новых санкций будет оплачивать российский газ.